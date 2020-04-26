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Denizli'de oğlunu öldürüp, cesedini yakmaya çalıştı

Oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden şahıs, gözaltına alınırken 47 yaşındaki adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

AA |
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Denizli'de oğlunu öldürüp, cesedini yakmaya çalıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından dumanların yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu.

OĞLUNU ÖLDÜRÜP, CESEDİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin incelemesinde cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirlendi.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastane'si morguna kaldırıldı.

Denizli'de oğlunu öldürüp, cesedini yakmaya çalıştı

Denizli'de oğlunu öldürüp, cesedini yakmaya çalıştı

Denizli'de oğlunu öldürüp, cesedini yakmaya çalıştı

Denizli'de oğlunu öldürüp, cesedini yakmaya çalıştı

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