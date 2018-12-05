Antalya’dan Denizli istikametine, sağ şeritte ilerleyen Halil Erdoğan idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0545 servis aracının önü, E.Y.’nin yönetimindeki 20 BY 383 plakalı araç tarafından kesildi. E.Y. isimli şahıs, aracından inerek servis aracının camını yumrukla kırdı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Attığı yumruk sonrası elinden yaralanan E.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

"OLAYDA ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI"

Servis şoförü Erdoğan, olayda öğrencilerin çok korktuğunu kaydederek, "Ben normal sağ şeritten geliyorum. Aniden önüme direksiyonu kırıp durdurdular ve direkt cama yumruk attılar. Olayda öğrenciler de büyük panik yaşadı" dedi.

Denizli'de okul servisine saldırı VİDEO





ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan servis araçlarına saldırı düzenlenen yaklaşık 20 öğrenci, olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Ağlayarak öğretmenlerine sarılan bazı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Servis aracında bulunan diğer öğrenciler ise, olay yerine gelen başka bir servis aracıyla evlerine götürüldü. Ayrıca kırılan camın parçalarının servis aracının içerisine dağıldığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



