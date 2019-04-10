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Denizli'de okulu basan aile serbest bırakıldı

Bir öğrencinin Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılmasına kızan aile ,okulda müdür ve 2 müdür yardımcısı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Aile serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 22:36..
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Denizli'de Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö. (14), bir süre önce Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., dün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.

Denizli'de okulu basan aile serbest bırakıldı

Aile daha sonra Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

Denizli'de okulu basan aile serbest bırakıldı

ÖĞRENCİ SAVCILIKTAN, AİLE DE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan öğrenci K.B.Ö. annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö. alınan ifadelerinin ardından bugün görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür suçlamalarından Adliye’ye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Adliye’ye götürülen öğrenci K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Denizli'de bir aile okulu bastı ViDEO

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