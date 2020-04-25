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Denizli'de, öldü sanılan yaşlı adamın kapısını kırdılar

İşitme kaybı bulunan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Ramazan Dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu.

DHA |
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Denizli'de, öldü sanılan yaşlı adamın kapısını kırdılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ramazan Yörükoğlu'ndan haber alamayan komşuları, durumundan şüphelendi.

Yörükoğlu'nun kapıyı açmaması ve telefonlara cevap vermemesi üzerine hayatını kaybetmesinden endişelenen komşuları durumu, polise bildirdi.

İÇERİ GİRMEK İÇİN KAPIYI KIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına cevap vermemesi üzerine itfaiye ekibi, Yörükoğlu'nun önce daire kapısını kırıp içeri girdi.

Denizli'de, öldü sanılan yaşlı adamın kapısını kırdılar

KUR'AN-I KERİM OKURKEN BULDULAR

Salonda Yörükoğlu'nu bulamayan ekipler, kapısı arkadan kilitli mutfak kapısının camını kırıp, içeri girdi.

Yörükoğlu, tüm yaşananlardan habersiz mutfakta Kur'an-ı Kerim okunurken bulundu. Karşısında, polis itfaiye ve sağlık ekiplerini gören, yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı.

Denizli'de, öldü sanılan yaşlı adamın kapısını kırdılar

"18'LİK DELİKANLI GİBİYİM"

Yörükoğlu, yaşlılık nedeniyle işitme kaybı yaşadığını belirtti.

Komşularının kendisini 28 kez aradığını ancak kendisinin telefon ve kapı sesini duymadığını söyledi. Kapının kırılmasından da habersiz olduğunu belirten Yörükoğlu, polis ekiplerinin ''Herhangi bir sağlık sorunun var mı?'' sorusunda, "18 yaşında delikanlı gibiyim" diye yanıt verdi.

Denizli'de, öldü sanılan yaşlı adamın kapısını kırdılar

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