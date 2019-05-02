Denizli'de organize suç örgütü çökertildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte ‘adam yaralama, gasp, tehdit, zorla çek senet imzalatma, adam kaçırma, hürriyetten yoksul kılma’ iddiaları üzerine bir grubu, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takibe aldı.

TAKİP 8 AY SÜRDÜ

Polis ekipleri yaklaşık 8 ay süren takibin ardından harekete geçerek, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde önceden belirlenen 21 farklı adrese, özel harekat polisi destekli eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 29 kişiyi gözaltına aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

21 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Biri İzmir’de, yirmisi Denizli’de olmak üzere toplam 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 11 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği, 177 adet tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kama, 1 adet kılıç, 50 adet av tüfeği fişeği ve 15 adet FETÖ silahlı terör örgütü ile iltisaklı doküman ve yayın ele geçirildi.

FETÖ'DEN CEZAEVİNDE KALMIŞ

Yakalanan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Ali K.’nin daha önce By-Lock kullanıcısı olduğu, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütü suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevinde kaldığı ve yargılanma sürecinin halen devam ettiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda ele geçen FETÖ ile iltisaklı doküman ve yayınlarla ilgili olarak da yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ayrıca soruşturma başlatılarak adli işlem yapıldı. Operasyon kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 21 kişiden 13’ü tutuklanırken, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldıkları öğrenildi.