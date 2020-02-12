Denizli'de ormanlık alanda kaybolan genç kurtartıldı

22 yaşındaki Şükrü B.K., Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nden Çamlık Parkı üzerinden ormanlık alanda öğle saatlerinde bisiklet ile geziye çıktı.

5 SAAT MAHUSR KALDI

Şükrü B.K., havanın kararmasıyla Bağbaşı yaylası ormanlık alanda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Şükrü B.K., AFAD’ı arayarak yardım istedi. Yaklaşık 5 saat mahsur kalan genç, hipotermi geçirmek üzereyken AFAD ekiplerince kurtarıldı. Isı battaniyesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından genç kontrol için hastaneye kaldırıldı.