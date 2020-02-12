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Denizli'de ormanlık alanda kaybolan genç kurtartıldı

Denizli'de ormanda geziye çıkan genç, yolunu kaybederek mahsur kaldı. AFAD ekipleri donmak üzere olan genci kurtardı.

İHA | 12.02.2020 - 05:58..
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22 yaşındaki Şükrü B.K., Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nden Çamlık Parkı üzerinden ormanlık alanda öğle saatlerinde bisiklet ile geziye çıktı.

5 SAAT MAHUSR KALDI

Şükrü B.K., havanın kararmasıyla Bağbaşı yaylası ormanlık alanda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Şükrü B.K., AFAD’ı arayarak yardım istedi. Yaklaşık 5 saat mahsur kalan genç, hipotermi geçirmek üzereyken AFAD ekiplerince kurtarıldı. Isı battaniyesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından genç kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan genç kurtartıldı

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan genç kurtartıldı

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan genç kurtartıldı

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