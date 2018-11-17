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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Serinhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.

AA | 17.11.2018 - 23:57..
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Resul Eskin'in kullandığı 20 AAB 477 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun 27. kilometresindeki Çaylı Hanı mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücü, eşi Neslihan ile Buğlem, Çiğdem ve Mevlüt Emir Eskin, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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