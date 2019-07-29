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Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

İHA | 29.07.2019 - 15:45..
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 29 GN 403 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 RH 1210 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı, kazada sürücüler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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