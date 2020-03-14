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Denizli'de patates satıcısı hırsız yakalandı

Yaşlı kadının evinden 2 bin 500 lira çalan, patates satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 14.03.2020 - 14:40..
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde A.İ., isimli kadının evine patates satma bahanesi ile giren H.D., isimli şahıs yaşlı kadını bir süre oyaladıktan sonra evindeki 2 bin 500 TL’yi alarak kaçtı.

HIRSIZ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşlı kadın durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Komşuları ise bir süre çevreye bakındıktan sonra olayı jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi gelerek inceleme başlattı.

Denizli'de patates satıcısı hırsız yakalandı

ZANLI YAKALANDI

Ekipler kaçan H.D.’yi sadece 2 saat içerisinde çaldığı 2 bin 500 TL para ile birlikte yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, çaldığı paralarda yaşlı kadına teslim edildi.

Denizli'de patates satıcısı hırsız yakalandı

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