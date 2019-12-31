Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Denizli'de, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında, 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.
DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON
Bir başka operasyon ise DEAŞ’a yönelik yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.