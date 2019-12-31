Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul, anketlerde soruldu. Buna göre yüzde 38 evet derken, yüzde 34 ise kararsız.

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Selin İmer artık kürk giymeyecek

Bir dönem giydiği kürk yüzünden eleştirilerin hedefi olan Selin İmer "Kürk benim için tarih oldu" dedi.