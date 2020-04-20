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Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralanırken olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA |
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Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay yerindeki araçlar çekici ile kaldırıldı.

Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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