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Denizli'de polis memurunun öldüğü kaza

Motosikletiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yaşamını yitiren polis memuru Ali Aydın'ın geçirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 03.02.2020 - 12:39..
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Denizli'nin Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde, 48 yaşındaki polis memuru Ali Aydın, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de polis memurunun öldüğü kaza

YILLIK İZNE ÇIKMIŞTI

Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın, yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Ali Aydın'ın cenazesi ise bugün öğlende toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.

Denizli'de polis memurunun öldüğü kaza

Denizli'de polis memurunun öldüğü kaza

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