Denizli'de polis memurunun öldüğü kaza

Denizli'nin Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde, 48 yaşındaki polis memuru Ali Aydın, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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YILLIK İZNE ÇIKMIŞTI
Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın, yıllık izinde olduğu öğrenildi.
Ali Aydın'ın cenazesi ise bugün öğlende toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.