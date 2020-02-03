Denizli'de polis memurunun öldüğü kaza

Didim açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 lastik botta yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fatih Ürek, şimdi küs olduğu yakın arkadaşı Demet Akalın’a sert sözler söyledi.

Fatih Ürek ile Demet Akalın küstü

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Acun Ilıcalı, sevgilisini Amerika'ya götürdü

Ünlü sunucu ve medya patronu ile Çağla Altunkaya'nın aşkını, bir selfie ortaya çıkardı.