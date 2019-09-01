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Denizli'de polise kimlik göstermeyen 3 kişiye gözaltı

Dünya Barış Günü sebebiyle izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grup, polisin kimlik istemesi üzerine olay çıkardı.

DHA | 01.09.2019 - 19:01..
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Denizli'de Candoğan Parkı yanında, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla saat 16.00 sıralarında bir grup, basın açıklaması yaptı.

Alanda görevli polis ekipleri, basın açıklamasının ardından dağılan gruptaki bazı kişilerin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kimliklerini kontrol etmek istedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Polisler ile kimlik göstermek istemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Kimliklerini göstermek istemeyen H.Ö., B.A., ve İ.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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