Denizli'de pompalı tüfekle vurulan genç öldü

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak’ta dün gece yılın son saatlerinde yaşanan olayda, iddialara göre Ahmet Demir isimli genç evine doğru giderken sokağa giren eski model bir araç içerisinden pompalı tüfekle üzerine ateş açıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Açılan ateşte kurşunlardan biri Demir’in sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Demir, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SUÇLULARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ancak Demir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kent genelinde plakası alınmayan eski model otomobili bulmak için çalışma başlattı.

ARACIN CAMINDAN ATEŞ EDİLMİŞ

Aracın içerisinde 4 kişinin olduğu ve silahı bir kişinin aracın camından dışarı doğru ateşlediği öne sürüldü.

Polis tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.