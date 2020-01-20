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Denizli'de sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım, birlikte yaşadığı Filiz T. tarafından alkol aldıktan bir süre sonra kolundan ve bacağından bıçaklandı.

DHA | 20.01.2020 - 16:32..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde,  Sevindik Mahallesi'nde Tarık Parım ile birlikte yaşadığı Filiz T. birlikte içki içmeye başladı.

Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Filiz T. mutfaktan aldığı bıçakla Parım'ı kolundan ve bacağından yaraladı.

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı -2

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Parım, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde gözaltına alınan Filiz T. emniyete götürüldü. Tedaviye alınan Parım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı -5

"ALKOL ALMASALAR ÇOK İYİ GEÇİNİYOLAR"

Olayı duyduktan sonra oğlunun evine gelen baba Kamil Parım, "Telefonla haberi aldım. Oğlumu, birlikte yaşadığı sevgilisinin bıçakladığını öğrendim. Birlikte alkol almışlar. Alkolün tesiriyle kavga etmişler. Alkol olmasa çok iyi geçiniyorlardı. Oğlum sevgilisi tarafından bıçaklandığı için çok üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı -1

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı -3

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı -4


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