Denizli'de sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Sevindik Mahallesi'nde Tarık Parım ile birlikte yaşadığı Filiz T. birlikte içki içmeye başladı.

Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Filiz T. mutfaktan aldığı bıçakla Parım'ı kolundan ve bacağından yaraladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Parım, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde gözaltına alınan Filiz T. emniyete götürüldü. Tedaviye alınan Parım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ALKOL ALMASALAR ÇOK İYİ GEÇİNİYOLAR"

Olayı duyduktan sonra oğlunun evine gelen baba Kamil Parım, "Telefonla haberi aldım. Oğlumu, birlikte yaşadığı sevgilisinin bıçakladığını öğrendim. Birlikte alkol almışlar. Alkolün tesiriyle kavga etmişler. Alkol olmasa çok iyi geçiniyorlardı. Oğlum sevgilisi tarafından bıçaklandığı için çok üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











