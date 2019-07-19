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Denizli'de sevgilisini çekiçle öldüren adam tutuklandı

Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde 41 yaşındaki kız arkadaşı Hasine Şanlı'yı çekiçle öldüren şüpheli, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 19.07.2019 - 16:46..
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41 yaşındaki kız arkadaşı Hasine Şanlı, geçtiğimiz günlerde arkadaşları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, 41 yaşındaki Hasine Şanlı'nın erkek arkadaşı Tamer A. ile bir tartışma yaşadığını ve genç adamın kadını çekiçle öldürdüğünü tespit etti.

Denizli'de sevgilisini çekiçle öldüren adam tutuklandı

ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cinayetin katil zanlısı olarak Tamer A.’yı saklandığı Çivril ilçesinde gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri biten katil zanlısı Çal Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tamer A. suçunu kabul etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de sevgilisini çekiçle öldüren adam tutuklandı

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