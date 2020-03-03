Denizli'de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Denizli’nin Merkezefendi Mahallesi 1477. Sokak üzerinde, 20 HB 575 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Onur A.’nın üzerine pompalı tüfekle ardı ardına ateş açıldı.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Açılan ateşte omuzundan vurulan Hüseyin Onur A. otomobilinden inip yaya olarak yaklaşık 100 metre giderek çevredekilerden yardım istedi. Hüseyin Onur A.’yı kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

TESLİM OLDU

Bölgeye gelen polis önce yaralı haldeki Hüseyin Onur A.’yı buldu ve ambulansa aktararak hastaneye gönderdi. Polis ekipleri ardından olayın failini yakalamak için çalışma başlattığı sırada isminin Gökhan S. Olduğu öğrenilen bir şahıs polislerin yanına gelerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve tüfeği de olay yerinin yakınındaki bir çöp kovasına attığını söyledi. Bunun üzerine ekipler olayın failini de yanına alarak olayda kullanılan tüfeği çöp tenekesinden buldu çıkardı, ardından şahsı gözaltına aldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Gökhan S.’nin ise omzundan vurulduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise detaylı inceleme başlattı. Ardı ardına açılan ateşte otomobilin yan camları ve ön camının patlaması ise dikkatlerden kaçmadı.