Denizli'de sığındığı evde, 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdedi Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen kadın, birkaç gün önce havanın soğuk olması sebebiyle bir eve sığındı.

3 AYLIK BEBEĞİNİ BIRAKARAK KAÇTI

Sabah saatlerinde bir otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin edilen kız bebeğin annesi geri dönmeyince, ev sahipleri polise haber verdi.





ANNE, BEBEĞİ İSTEMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, anne ile telefonda görüştü. Anne olumsuz cevap verince sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin ardından 3 aylık bebeği Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Bebeğini alması için polisin ulaştığı annenin olumsuz cevap vermesi üzerine minik bebeğin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, bebeğin annesinin evden ayrılırken 500 TL para aldığı da belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



