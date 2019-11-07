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Denizli'de silaj makinesine kaptırdığı ayağı koptu

17 yaşındaki Resul Ersoy'un, silaj makinesine kaptırdığı sağ ayağı bilekten koptu.

DHA | 07.11.2019 - 17:12..
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Denizli'de Acıpayam'ın kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki bir tarlada silajlık mısır hasadı yapılması sırasında, makinenin ağzına sıkışan mısırları itmek isteyen Resul Ersoy, sağ ayağını makineye kaptırdı.

AYAĞI KOPTU

Acı içinde bağıran Ersoy'un yardımına gelerek makineyi durduran vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, ayağı makineye sıkışarak kopan Ersoy'u kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ersoy'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ersoy'un, makinenin içinde kalan ve bilekten kopan ayağı da buzlu bir poşet içine konulup, hastaneye yetiştirildi.

Hastanede tedaviye alınan Ersoy'un kopan ayağı, parçalandığı için yerine dikilemedi. Hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

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