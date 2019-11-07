Denizli'de silaj makinesine kaptırdığı ayağı koptu

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Seyahat harcamaları yüzde 45,8 arttı

Yılın ikinci çeyreğinde yurt içindeki 15 milyon 697 bin kişi seyahat etti. Toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artarak, 10 milyar 744 milyon 960 bin liraya yükseldi.