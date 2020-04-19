Denizli'de sokak yasağına uymayan 3 kişiye para cezası

Denizli'de sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Devriye görevindeki polis ekipleri, cadde ve sokaklarda yoğun denetimler yaptı.

Trafik ekipleri de durdurdukları araçlarda sürücülerle ilgili kontrol gerçekleştirdi.

YASAĞA RAĞMEN DIŞARI ÇIKTILAR

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 834 Sokak'ta, 3 kişinin bankta oturduğu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

Yapılan incelemenin ardından yasağa uymadıkları belirlenen Mehmet K., Tunç U. ve Mehmet Ö.'ye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.













