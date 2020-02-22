taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Denizli'de Suriyelilerin hırsızlık çetesi çökertildi

Denizli'de kar maskesi takıp pompalı tüfekle evlere girip hırsızlık yapan 4 Suriyeli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 22.02.2020 - 09:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 hafta içinde çok sayıda Suriyeli ailenin evinden kar maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ, 4 SURİYELİ TESPİT EDİLDİ

Bu evler ve çevresinde çalışma yapıp, mağdurlar, görgü tanıkları ile görüşerek, çevredeki güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye alan polis, 4 Suriye uyrukluyu tespit etti.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine dün şüphelilere yönelik Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de Suriyelilerin hırsızlık çetesi çökertildi

HEPSİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda Suriyeli Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de Suriyelilerin hırsızlık çetesi çökertildi

İlginizi Çekebilir
Aksaray'da kaza sonrası taraflar birbirine girdi
Minibüs ile kamyonetin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında anlaşamayan taraflar yol ortasında kavga etti.
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Ankara'da hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı.
6 ilde FETÖ operasyonu
Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Karaman'da Bayram Can, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
AB liderleri bütçe konusunda anlaşamadı
55
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı
33
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
19
Süleyman Soylu, otobüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
Süleyman Soylu, otobüs firmalarını uyardı: İfşa edeceğiz
53
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
İsrail’de ilk koronavirüsü vakası
66
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
Türkiye'ye 'göçmenleri çok iyi yönetiyorsunuz' ödülü
56
BBC'nin algı operasyonu çöktü
BBC'nin algı operasyonu çöktü
120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir