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Denizli'de tacizcinin evini ateşe verdiler

10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan tacizci tutuklandı. Mahalle sakinleri, E.K.'nin evini taşlayıp, eşyalarını sokağa çıkarak ateşe verdi.

DHA | 06.07.2019 - 08:47..
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Denizli'nin Honaz ilçesinde E.K., aynı mahallede yaşayan kız çocuğunu aracına bindirip, cinsel istismarda bulundu.

Küçük çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile ve mahalle sakinleri, evine gittikleri E.K’ye saldırdı.

MAHALLELİ, TACİZCİNİN YANINA BIRAKMADI

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, dün gece bir araya gelen mahalle sakinleri, şüphelinin evini taşladı. Mahalleli, eve girip eşyaları sokağa çıkararak ateşe verdi.

Cinsel istismar şüphelisinin evini taşladılar

Denizli'de tacizcinin evini ateşe verdiler

ÖFKELİ KALABALIK TACİZCİNİN EVİNİ TAŞLADI

Mahalleye itfaiye, jandarma ve TOMA sevk edildi.

Öfkeli kabalalığın sakinleştirilmesinin ardından itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kalabalık, jandarmanın uyarısıyla dağılarak evlerine çekildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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