Kaliforniya bu kez 7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı

1 Aydın'da çöplük yangınları tehlike saçıyor Aydın’ın Köşk ilçesinde gelişigüzel oluşturulan çöplüklerde oluşan yangınlar çevredekileri zor durumda bırakıyor.

2 Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi Vitor Pereira döneminde kendisine asgari ücret teklif edilince Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Merih Demiral, Juventus'a kadar yükselerek kendisini beğenmeyenleri pişman etti.

3 Bursa'da 1,5 tonluk boğa 45 bin liradan satışa çıkarıldı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 1,5 ton ağırlığındaki 'Cemil' isimli kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa sunuldu.

4 ZAP bölgesinde en az iki terörist öldürüldü Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın Kuzeyi ZAP bölgesine düzenlenen hava operasyonunda en az iki terörist daha etkisiz hale getirildi.

5 Denizli'de tacizcinin evini ateşe verdiler 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan tacizci tutuklandı. Mahalle sakinleri, E.K.'nin evini taşlayıp, eşyalarını sokağa çıkarak ateşe verdi.

6 Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı Hiçbir resmi kurum amirinin kendisini uğurlamaya gelmediğini dile getiren Albay Önder İrevül, "Memleket sevdasını bir bedeli varsa ben öderim rahat olun" dedi.