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Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 09.11.2019 - 03:41..
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Denizli'nin Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde, Denizli-Afyonkarahisar yolu üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa K.’nın kullandığı ticari otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje vurdu.

Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

 

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA DÖNDÜ

Refüje vuran araç, akla atarak karşı şeritte Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan minibüse çarptı. Otomobil ardından Ahmet B. yönetimindeki plakalı açık kasa kamyonete çarparak yola savruldu. Açık kasa kamyonet ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Mustafa K.’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Açık kasa kamyonet sürücüsü Ahmet B.'nin ise araçta sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan Mehmet B. ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazasında araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

Denizli'de takla atan araç başka araca çarptı

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