Denizli'de toprak kayması: İki İranlı canından oluyordu

İran vatandaşı kaynak ustası Mohsen Jamali (27) ile arkadaşı Ramin Cemal (30), geçtiğimiz 1 Aralık günü yürüyüş yapmak amacıyla Denizli Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki dağlık alana çıktı.

10 METREDEN KAYALIKLARA DÜŞTÜLER

İki arkadaş dağlık alanda yürürken, toprak kayması sonucu yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Cep telefonuyla 112 Acil'i arayıp yardım isteyen Jamali ve Cemal'i kurtarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri bölgeye gitti.

8 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDILAR

8 saat süren operasyonla Mohsen Jamali ve Ramin Cemal kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören ve vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Jamali, hayati tehlikeyi atlattı, yaşadığı o anları anlattı.

"KIYAFETLERİMİZİ YAKARAK YERİMİZİ GÖSTERDİK"

Mohsen Jamali, ekiplerin kendilerini kurtarmasıyla ölümden döndüklerini belirterek, "Yürüyüş yapmak için dağlık alana gittik. Toprak kayınca kayalıklara düştük. Başımdan kanlar akıyordu. Telefonla yardım istedik, ancak yerimizi bildiremedik. Arkadaşım, kıyafetlerini yakarak yerimizi arama kurtarma ekiplerine gösterdi. 8 saat sonra ekipler bizim hayatımızı kurtardı. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. İyileştikten sonra tekrar dağa çıkmayı düşünüyoruz ama daha güvenli yerlere gideceğiz" dedi.

Sağlık durumu iyi olan diğer yaralı Ramin Cemal'in ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.





