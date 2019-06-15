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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 15.06.2019 - 08:37..
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Denizli'nin Tavas ilçesi yönünden Karacasu istikametine giden Adem Akbudak idaresindeki 20 HS 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karantı mevkisinde aynı yöndeki Hüseyin Eygi (38) yönetimindeki 20 P 7433 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eygi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DİĞER SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Akbudak ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Akbudak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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