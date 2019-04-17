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Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA | 17.04.2019 - 19:48..
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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Aynes kavşağında kaza meydana geldi. Kamil Y., idaresindeki otomobil kavşağa girdiğinde Nazmi U.’nun kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte D.Y., A.Y., yaralandı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda her hangi bir olumsuzluk yaşanması için müdahalede bulundu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

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