Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Aynes kavşağında kaza meydana geldi. Kamil Y., idaresindeki otomobil kavşağa girdiğinde Nazmi U.’nun kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte D.Y., A.Y., yaralandı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda her hangi bir olumsuzluk yaşanması için müdahalede bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.









