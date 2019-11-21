Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi. Tecrübeli oyuncu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kiralanarak, Ozan Tufan ve Merih Demiral'ı parlatan Sergen Yalçın'a emanet edilecek.

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Burak Aksak’tan, Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz

Leyla ile Mecnun’dan sonra hayatımızda özel bir yer edinen Burak Aksak’ın, yeni kitabı “Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz”u konuşalım biraz…