Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı.
ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPIP DEVRİLDİ
Sarayköy'den Denizli yönüne giden Mehmet Yıldız'ın kullandığı minibüs, Kumkısık Mahallesi'nde bankete park ettiği aracıyla kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı VİDEO
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, devrilen aracın altında kalan yolcu Ahmet Özkan'ın (63) yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Ayşe Yıldız, Yavuz Süleyman Yıldız ve Cennet Yıldız hastaneye kaldırıldı.
KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kontrolsüz kavşakta karşıya geçen otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.