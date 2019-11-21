taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7025
Euro
6.3169
Altın
1467.81
Borsa
106805.2
Gram Altın
268.912
Bitcoin
43313.11

Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, devrilen minibüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

AA | 21.11.2019 - 18:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPIP DEVRİLDİ

Sarayköy'den Denizli yönüne giden Mehmet Yıldız'ın kullandığı minibüs, Kumkısık Mahallesi'nde bankete park ettiği aracıyla kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı VİDEO

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, devrilen aracın altında kalan yolcu Ahmet Özkan'ın (63) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Ayşe Yıldız, Yavuz Süleyman Yıldız ve Cennet Yıldız hastaneye kaldırıldı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kontrolsüz kavşakta karşıya geçen otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Denizli'de trafik kazası:1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

277
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

164
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

499
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

182
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

523
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

160
Sıfır Bir oyuncuları şişle iki kişiyi kovaladı

Sıfır Bir oyuncuları şişle iki kişiyi kovaladı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir