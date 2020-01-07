Denizli'de trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız öldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesi, Denizli-Antalya karayolu, Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Nurcan C. hakimiyetindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Gökhan İhsan K.’ye ait 20 AYY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı şeride geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurcan C.'yi hafif yaralı, kızı Hilal C.'yi de (17) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Hilal C. hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan İhsan K. ve Elif K.’de Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.