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Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Kuru yük treninin, kontrolsüz hemzemin geçitte minibüse çarptığı kazada; 1'i polis 5 kişi yaralandı.

İHA | 29.12.2018 - 23:40..
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Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde, Denizli’den Afyonkarahisar yönüne giden kuru yük treni, Kaklık Tren İstasyonu yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan, Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 ZR 070 plakalı minibüsle çarpıştı.

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

150 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle minibüs, trenin önünde yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan sürücü Çalışkan ile birlikte Ahmet ve İsmail Çalışkan, Mehmet Taş ve Vedat Besim yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları minibüsten çıkardı. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin, durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

AVDAN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaralanan Vedat Besim’in, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan polis memuru olduğu bildirildi. Minibüstekilerin, bölgeye yakın bir yerde ava gittikleri ve oradan döndükleri öğrenildi.

Kaza sonrası tren yolunda ulaşım yaklaşık 1.5 saat durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI GEÇİTTE BİRÇOK KAZA OLDU

Öte yandan, çevre sakinlerinden alınan bilgilerde, kazanın yaşandığı kontrolsüz hemzemin geçitte, geçtiğimiz yıllarda da benzer trafik kazalarının meydana geldiği ancak demir yolunun buna rağmen kontrollü hale getirilmediği ve herhangi bir önlemin alınmadığı iddia edildi.

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