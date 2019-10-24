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Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, aniden önüne çıkan traktörle çarpıştı. Kaza sonrası 13 kişi yaralandı.

DHA | 24.10.2019 - 11:45..
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Denizli- Antalya karayolu üzerindeki kavşakta Ukraynalı turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki minibüs, kavşaktan ana yola çıkan Recep Orman'ın kullandığı traktöre çarptı.

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

13 YARALI

Kaza sonrası minibüs, yoldan çıktı ve şarampole düştü. Minibüs şoförü Bozkurt ve traktör sürücüsü Orman ile Ukraynalı 10 turist ve 1 Türk rehber yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

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