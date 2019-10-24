Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

Denizli- Antalya karayolu üzerindeki kavşakta Ukraynalı turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki minibüs, kavşaktan ana yola çıkan Recep Orman'ın kullandığı traktöre çarptı.
13 YARALI
Kaza sonrası minibüs, yoldan çıktı ve şarampole düştü. Minibüs şoförü Bozkurt ve traktör sürücüsü Orman ile Ukraynalı 10 turist ve 1 Türk rehber yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.