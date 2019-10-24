Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı

Galatasaray'da tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.

Martha Brockenbrough’un yazdığı, “Aşk ve Ölüm Oyunu”, yüzyıllardır kimin kazandığı belli bir çekişmeyi konu alıyor.

Tüm kalıpların ötesinde: Aşk ve Ölüm Oyunu

6

İstihdamda hizmet sektörü sanayiyi geçti

TÜİK'in 2018’e ait Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ne göre istihdamda en yüksek payı yüzde 37,5 ile hizmet sektörü oluşturdu. Sanayi sektörünün istihdam payı ise yüzde 27,5 oldu.