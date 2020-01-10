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Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı

Usulsüz düzenledikleri raporlarla sağlıklı kişileri ‘malulen emekli’ edip, maaşa bağlayan dolandırıcılar gözaltına alındı.

İHA | 10.01.2020 - 17:04..
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Denizli’de usulsüz engelli raporu düzenleyerek devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğratan şebeke, polis operasyonu ile çökertildi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli ve Antalya’da 45 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda toplamda 52 kişi gözaltına alınırken, şahısların ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu bile hazırladıkları ortaya çıktı. Yakalanan şahısların bazılarının koltuk değnekli olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı


DOKTORLARI BİLE YANILTTILAR

Şebekenin ‘Sağlık Kurulu Raporu’ alımında özrü ve engeli bulunmadığı halde rapor alma süreci içerisinde hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dışında özür oranlarını yükselttiği veya özrü bulunmadığı halde varmış gibi gösterdikleri belirtildi.

Şebekenin gelen talebe göre istenilen şekilde sağlık raporu temin ettikleri, usulsüz rapor alan kişilerin bu raporları almak amacıyla eş, dost, akraba ve arkadaş vasıtasıyla bu şüphelilere ulaştıkları öğrenildi.

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı


ESAS TAHLİL SONUÇLARINDA GERÇEK DIŞI NETİCELER ORTAYA ÇIKARDILAR

Rapor alınması sürecinde şebeke üyelerinin usulsüz rapor alacakları şahıslara rapor öncesi neler yiyip içecekleri ve ne yapacağı konusunda bilgiler verdikleri belirtildi. Şebeke üyelerinin dediklerini yapan şahısların ise bu sayede esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler alınmasını sağladıkları, yüzde 40 engellilik oranı üzerinde sağlık raporu alınmasını temin ettikleri belirtildi.

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı


ALINAN RAPORLARLA SAĞLIKLI KİŞİLERİN MALULEN EMEKLİ YAPTILAR

Operasyonda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar sonucunda ise alınan raporlarla engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak bugüne kadar 1 milyon 569 bin 823 TL kamu zararına yol açtıkları ve engellilere yönelik her türlü ayrıcalıklardan yararlandıkları tespit edildi.

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı


ŞÜPHELİLERİN GERÇEK ENGEL ORANLARI YÜZDE 40'IN ALTINDA ÇIKTI

Gözaltına alınan ‘usulsüz sağlık kurulu raporu verilen’ şüphelilere hastanelerde yeniden sağlık raporu alındı. Alınan gerçek raporlarda ise şüphelilerin büyük çoğunluğunun yüzde 40 engellilik oranının altında olduğu ve engellilik durumlarının bulunmadığı tespit edildi.

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı


ÇOK SAYIDA RAPOR VE DOKÜMAN BULUNDU

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise sağlık kurulu muayene kağıtları, engelli sağlık kurulu raporları, sağlık kurulu raporu talep yazısı, kurul değerlendirme formları, engelli iş kurma başvuru formları, emeklilik hesaplama çıktıları ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı


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