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Denizli'de uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Sabah saatlerinde, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

DHA | 11.12.2018 - 13:34..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden 100 polisin katıldığı baskınlarda, evlerin çelik kapıları koçbaşlarıyla kırıldı.

LAVABOYA DÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Bazı şüphelilerin, polisi görünce, uyuşturucuları lavaboya dökmeye çalıştığı belirtildi.

Operasyonda, 4 kişi yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Evlerde, narkotik köpeği 'Cahaco'nun da kullanıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 7 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

UYUŞTURUCUYU OYUNCAK BEBEKLERİN İÇİNE SAKLADILAR

Ele geçilen uyuşturucu maddelerin; oyuncak bebek, yastık içlerinde ve mutfak çekmecelerinde bulunduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Denizli'de uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

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