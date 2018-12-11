Denizli'de uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesine yeni bir meydan kazandırıyor.

İngiltere Parlamentosu'nda bir milletvekili, meclisin ortasında bulunan yasal sembollerden kraliçenin asasını yerinden alıp kucaklayarak yerine götürdü. Bu hamle az daha koca Parlamentoyu dağıtıyordu.

Hatice Dırmıkçı, Berweuli serisinin ilk kitabı “Şifacı” ile umut dolu fantastik bir hikaye anlatıyor…

Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı

1 Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik." dedi.

2 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

3 Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor Macron’un teklifleri "Sarı Yelekliler"i ikiye böldü.

4 Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor 300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.

5 Çin'den Apple ürünlerine yasaklama Çin, bir çok Apple modelinin satışını ülke içerisinde yasakladı.

6 Koç'tan Ersun Yanal'ı isteyenlere: Beni anlamadınız Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la anlaşmasının ardından Ali Koç'un seçim dönemi Yanal'la ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi.