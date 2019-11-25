Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Denizli'de narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor...
Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde, 18-24 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sonucunda 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 sentetik ecza hap, 17 gram eroin, 0,8 gram skunk maddesi, 2 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi bulundu.
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Ekipler tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 şüpheli yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemelerce 21 kişiden, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.