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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Narkotik ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 21 şüpheliden, 16’sı tutuklandı.

İHA | 25.11.2019 - 17:14..
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Denizli'de narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor...

Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde, 18-24 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 sentetik ecza hap, 17 gram eroin, 0,8 gram skunk maddesi, 2 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi bulundu.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama


16 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 şüpheli  yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemelerce 21 kişiden, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama


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