Denizli'de yamaç paraşütü yere çakıldı

Denizli’nin Çal ilçesinde Çökelez Dağı’nda acı bir olay meydana geldi.

Özel bir kulüp aracılığı ile Çökelez Dağı’nda eğitim uçuşu kapsamında yamaç paraşütü atlayışı yapan Ali Haydar Paksoy havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Paksoy’un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Talihsiz pilotun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan ilk tespitlerde kazanın ters rüzgar nedeniyle kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





