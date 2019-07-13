taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Denizli'de yamaç paraşütü yere çakıldı

Yamaç paraşütü ile havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılan 41 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.

İHA | 13.07.2019 - 22:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Denizli’nin Çal ilçesinde Çökelez Dağı’nda acı bir olay meydana geldi.

Özel bir kulüp aracılığı ile Çökelez Dağı’nda eğitim uçuşu kapsamında yamaç paraşütü atlayışı yapan Ali Haydar Paksoy havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Paksoy’un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Talihsiz pilotun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk tespitlerde kazanın ters rüzgar nedeniyle kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de yamaç paraşütü yere çakıldı

Denizli'de yamaç paraşütü yere çakıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emekli çiftçi ile akademisyenin ekonomi tartışması

Emekli çiftçi ile akademisyenin ekonomi tartışması

785
Orduluların S-400 paniği

Orduluların S-400 paniği

142
S-400 teslimatı devam ediyor

S-400 teslimatı devam ediyor

217
Hasan Kartal'ın yeni lüks aracı

Hasan Kartal'ın yeni lüks aracı

152
Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

307
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe 2 Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe 2 Operasyonu

114
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir