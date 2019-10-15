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Denizli'de yasak aşk cinayeti 5 yıl sonra aydınlatıldı

2014 yılında öldürülen şahsın faili meçhul cinayeti, jandarmanın cinayeti tekrar ele almasıyla yasak aşktan dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA | 15.10.2019 - 06:38..
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2 çocuk babası Veli Taşdöğen, Denizli'nin Buldan ilçesinde Doğanköy Mahallesi'nde 4 Ağustos 2014 yılında üzüm bağında tabancayla vurularak öldürülmüştü.

FAİLİ MEÇHULDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üzüm bağında olan eşi Ayşe Taşdöğen jandarma tarafından gözaltına alınmış, ancak ifadesinde eşinin öldürülmesiyle ilgili ateş eden kişiyi görmediğini söylemişti. Ayşe Taşdöğen, daha sonra serbest bırakıldı. Cinayete kurban giden Veli Taşdöğen’in öldürülmesi faili meçhul kalmıştı.

Denizli'de yasak aşk cinayeti 5 yıl sonra aydınlatıldı

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKARILDI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 yıldır faili meçhul kalan ve çözülemeyen Veli Taşdöğen’in cinayet dosyasını tekrar ele aldı. Olayın yaşandığı üzüm bağında Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleriyle birlikte JASAT ekipleri tekrar inceleme yaptı, deliller detaylı şekilde ele alındı. JASAT ekibi, Veli Taşdöğen cinayeti ile ilgili eşi Ayşe Taşdöğen’in üzerinde yoğunlaştı. Tekrar Doğanköy Mahallesinde çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Ayşe Taşdöğen’in çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Olayı çözmek için yaklaşık 6 aydır çalışma yapan jandarma ekibi, Ayşe Taşdöğen’in yasak aşk yaşadığını ortaya çıkardı.

Denizli'de yasak aşk cinayeti 5 yıl sonra aydınlatıldı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Ayşe Taşdöğen’in ardından 5 yıl önce yasak aşk yaşadığı akrabası Arif Taşdöğen de gözaltına alındı. Ayşe Taşdöğen’in 2017 yılında doğan üçüncü çocuğunun babası olan ve cinayetle ilgili bilgisi olduğu tespit edilen Arif Taşdöğen’den sonraki sevgilisi Ömer Yorulmaz da gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen Ayşe Taşdöğen cinayete azmettirmek iddiasıyla, Arif Taşdöğen adam öldürmek iddiasıyla ve Ömer Yorulmaz ise olayı gizlemek iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli'de yasak aşk cinayeti 5 yıl sonra aydınlatıldı

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