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Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

Telefonunu tamir ettirmek için gittiği iş yerinde, izinsiz 2 kere hat çıkarılan ve 25 bin lira dolandırılan yaşlı adam, "Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli" dedi.

DHA |
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Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan memur emeklisi Mehmet Memiş(70), yaklaşık 3 ay önce, eski telefonunu tamir için bir iş yerine gitti.

YAŞLI ADAM SAYFALARI OKUMADAN İMZALADI

Telefonun tamir edilemeyeceğini ve yeni bir telefon alması gerektiği söylenince telefon satıcısının yeni bir hat üzerinden aylık 100'er lira taksitle telefon satışı teklifini kabul eden Memiş, kendisine uzatılan sayfaları okumadan imzaladı.

İş yerinde kendisine başka bir hat çıkarılan Memiş, yeni telefonunu alarak evine gitti.

ONAYI OLMADAN İKİ AYRI HAT ÇIKARILDI

Alışverişin üzerinden 1.5 ay geçmesinin ardından Mehmet Memiş'e, bir GSM operatörü tarafından gelen aramada, satın almadığı bir telefon için 1000 lira ödeme yapması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine durumu araştırmak için başka bir GSM operatörüne giden Memiş, kendi haberi olmadan iki ayrı hat daha çıkarıldığı ve bunlar üzerinden 18 bin lira değerinde 2 telefon satışı yapıldığını öğrendi.

Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN 7 BİN LİRA ALIŞVERİŞ YAPILDI

Oğlu Ümit Memiş ile birlikte polis merkezine giden Memiş, dolandırıldığını belirtip, kendisine telefon satan H.Y.'den şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Memiş'in üzerinden bir elektronik eşya satan mağazadan 7 bin lira değerinde alışveriş yapıldığı da tespit edilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

"DOLANDIRICILAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Tamir için gittiği iş yerinde dolandırıldığını söyleyen Memiş, "Telefonum arızalı olduğu için 'Taksitle telefon satalım' dediler. Konya'da öğrenci olan bir torunum var. Kızım başka bir ilçede yaşıyor. Onlarla görüntülü konuşabilmek için yeni bir telefon almak istedim. Yaşlılık gereği gözlerim iyi görmüyor. Yoksa o imzaları atmazdım. Esnafa güvenerek alışveriş yaptım. Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli. Okumadan kimse hiçbir yere imza atmasın. Ben sadece bir telefon satın aldım. Diğerlerini kim aldı bilmiyorum. 25 bin lira dolandırıldım. Çok mağdur oldum. Bu yaşıma kadar hiç karakola, mahkemeye gitmemiştim. Sorumlular cezalarını çeksin." dedi.

Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

"TELEFONU ELİMİZE ALMAYA KORKUYORUZ"

Eşinin dolandırıldığı için üzüntü yaşadığını belirten ve gözyaşı döken Fatma Memiş ise, "Çok zor duruma düştük. Mağdur olduk. Biz bu kadar borçla ne yapacağız? Suçlular cezasını bir an önce çeksin. Sürekli borçlar için arıyorlar. Telefonu elimize almaya korkuyoruz." dedi.

Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

Denizli'de yaşlı adam 25 bin lira dolandırıldı

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