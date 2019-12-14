Denizli'de, yavru kediyi suya düşmekten kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik teknisyeni olan Adem Yılmaz, önceki gün 5 metrelik HES kapağının altında mahsur kalan yavru kediyi fark etti.

Kedinin suya düşmek üzere olduğunu gören Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi.

BELİNE HALAT BAĞLADI, MERDİVENLE KEDİYİ KURTARDI

Bir süre kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan Yılmaz ve arkadaşları, son çare olarak hayvanın bulunduğu yere bir merdiven uzatarak inmeyi düşündü. Adem Yılmaz, beline bağladığı halatla kendi güvenlik önlemini alırken, arkadaşları ise bir ipin ucuna bağlanan merdiveni tuttu.

Yılmaz, merdivenden inerek kediyi suya düşmek üzere olduğu yerden alıp kapağın üstüne çıkardı.

Yavru kediyi suya düşmekten kurtardı

''BARİ TEŞEKKÜR ETSEYDİN''

Kurtartıldıktan sonra, hızla uzaklaşarak kaçan ve gözden kaybolan kedinin arkasından bağıran Adem Yılmaz, "Nereye gidiyorsun bari bir teşekkür etseydin" dedi.

''BU SEVAP BANA YETER''

Arkadaşlarının "Helal olsun şu şartlar altında oraya kadar indin ya" sözlerine Yılmaz, "Bu sevap bana yeter" diyerek karşılık verdi.

Arkadaşlarının gülerek eşlik ettiği kurtarma operasyonunda Adem Yılmaz, kediyi öyle görünce çok üzüldüğünü, bırakıp gitmeye vicdanının müsaade etmediğini söyledi.