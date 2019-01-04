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Denizli'de yıkılan bahçe duvarı 3 aracın üstüne devrildi

Pamukkale ilçesinde, yağmur ve rüzgar nedeniyle yıkılan bahçe duvarı 3 aracın üstüne devrilerek, maddi hasar verdi.

AA | 04.01.2019 - 09:38..
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Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta bulunan boş arsanın bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı.

Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 araç hasar gördü.

ARAÇLARA GELEN ZARAR SAHİPLERİNİ ÜZDÜ

Otomobili zarar gören Hasan İsbak, akşam etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle duvarın yıkıldığını fark ettiklerini belirterek, "Aracımı krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin derler ama canımız yandı." diye konuştu.

Öte yandan, bölgeye gelen polis ve belediye ekiplerii zarar tespit çalışmasına başladı.

Denizli'de yıkılan bahçe duvarı 3 aracın üstüne devrildi

Denizli'de yıkılan bahçe duvarı 3 aracın üstüne devrildi

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