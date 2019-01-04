Denizli'de yıkılan bahçe duvarı 3 aracın üstüne devrildi

Alman devinin en hızlı modeli olacak olan Mercedes-AMG GT 63 S seri üretime başlıyor. Test sürüşleri ile bütün beklentileri karşılayan, modelin, 100 km/s süresi ise sadece 3 saniye.

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Kendi kendini sürebilen Mars aracı, Sahra Çölü'nde test ediliyor

Kendi kendini sürebilen bir yazılım ile donatılmış Mars aracı, sahra çölünde zorlu testlerden geçiyor.