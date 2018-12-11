Sarayköy ilçesi Osman Akca Kavşağı yakınlarında, kentteki özel bir lisede öğretmenlik yaptığı öne sürülen Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, yoğun sisin olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de yoğun sis kazaya sebebiyet verdi VİDEO





GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sisin etkili olduğu karayolunda otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sisli havada kırmızı ışıklarda bekleyen araçların yanında bulunan servis yoluna giren otomobilin demir bariyerlere çarparak takla atması yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.