Denizli'de yoğun sis nedeniyle ormanda kayboldular

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan, Meryem Altundağ (75) Ramazan Altundağ (77) çifti, arazide otlayan hayvanlarını eve getirmek istedi.

Meryem Altundağ, hayvanları getirmek için otlak araziye gitti. Yaşlı kadın yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. Telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle haber veremedi.

Uzun süre geri dönmeyen eşini merak eden Ramazan Altundağ, bu kez kendisi eşini aramak için ormanlık alana girdi.

AKUT VE JANDARMADAN YARDIM İSTEDİLER

Ramazan Altundağ'ın da sis nedeniyle yolunu kaybedip uzun süre eve dönmemesi üzerineyakınları AKUT ekiplerinden yardım istedi.

YAŞLI KADINA 9 SAAT SONRA ULAŞILDI

Jandarma ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra Ramazan Altundağ'a ulaştı. Meryem Altundağ ise, 9 saat sonra mahalleye 10 kilometre mesafede bulundu.

YAŞLI ÇİFTİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kontrol için götürülen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKUT ekipleri tarafından bulunan koyunlar da çifte teslim edildi.





