taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Denizli'de yoğun sis nedeniyle ormanda kayboldular

Çivril ilçesinde yaşayan yaşlı çift, arazide otlayan hayvanları eve getirmek için ardı sıra ormanlık alana girdi. Yollarını bulamayan çifti, yakınları tarafından yardım istenen AKUT ekipleri buldu.

DHA | 30.11.2019 - 16:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan,  Meryem Altundağ (75)  Ramazan Altundağ (77) çifti, arazide otlayan hayvanlarını eve getirmek istedi.

Meryem Altundağ, hayvanları getirmek için otlak araziye gitti. Yaşlı kadın yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. Telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle haber veremedi.

Uzun süre geri dönmeyen eşini merak eden Ramazan Altundağ, bu kez kendisi eşini aramak için ormanlık alana girdi.

AKUT VE JANDARMADAN YARDIM İSTEDİLER

Ramazan Altundağ'ın da sis nedeniyle yolunu kaybedip uzun süre eve dönmemesi üzerineyakınları AKUT ekiplerinden yardım istedi.

YAŞLI KADINA 9 SAAT SONRA ULAŞILDI

Jandarma ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra Ramazan Altundağ'a ulaştı. Meryem Altundağ ise, 9 saat sonra mahalleye 10 kilometre mesafede bulundu.

YAŞLI ÇİFTİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kontrol için götürülen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AKUT ekipleri tarafından bulunan koyunlar da çifte teslim edildi.

Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu -1

Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu -2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

341
Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

351
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

161
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

181
Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

214
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

462
CNN Türk, termik santral haberini savundu

CNN Türk, termik santral haberini savundu

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir