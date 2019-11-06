Denizli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinin Samanlık Mahallesi üzerinde bulunan Denizli - Muğla kara yolunda, Muğla istikametine seyir halinde olan Leyla S. idaresindeki otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden yavaşladı.

ARAÇLAR ARKA ARKAYA ÇARPIŞTI

Aniden yavaşlayan otomobile, arkasından gelen Mustafa G.’nin kullandığı otomobil ardından da Yaşar D. idaresindeki otomobil çarptı. Arka arkaya çarpışan araçlarda, Yaşar D. idaresindek, otomobil içerisinde bulunan, 75 yaşındaki Havane Dönmez ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu VİDEO

75 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havane Dönmez’e yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan bir sürücü ise tedavi için hastaneye sevk edildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Havane Dönmez (75) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.