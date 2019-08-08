taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4577
Euro
6.1315
Altın
1494.19
Borsa
98510.94
Gram Altın
262.346

Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış

Deprem anında masa tenisi oynayan çocukların, panik yapmak yerine son derece bilinçli hareket etmesi kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Denizli halkında paniğe neden oldu. Sokaklara çıkan vatandaşlar, şimdi de artçı sarsıntı endişesi yaşıyor.

Ancak deprem sırasında bir spor salonunda masa tenisi oynayan çocukların, hareketleri takdir topladı.

Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış VİDEO

BİLİNÇLİ HAREKET ETTİLER

Deprem sırasında panik yapmak yerine son derece bilinçli olan çocuklar, masaların altına girerek bekledi.

Çocuklar, deprem sonrasında da salonu sakince terk etti.

Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış

Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Röportaj ve şiirlerinden alıntılarla Edip Cansever

Röportaj ve şiirlerinden alıntılarla Edip Cansever

0
Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

77
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

73
Burcu Esmersoy boşanıyor

Burcu Esmersoy boşanıyor

117
Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

47
Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

525
Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir