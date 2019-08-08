Isparta’da deprem anı bir marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı

1 Denizli'de depremden korkan çocuk çatıdan düştü 6.0 büyüklüğündeki depremden korkan çocuk, çatıdan düşünce herkesi korkuttu.

2 Suriye'de bombalı saldırı: 2 ölü Afrin ilçesinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin öldüğünü belirledi.

3 Giresun'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Giresun’da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

4 Muamma yüklü bir roman: Kompartıman Kompartıman, ayazına ve gri devlet binalarına rağmen Ankara’yı sevenlerin hikâyesi. Seksenlerin kaotik atmosferiyle örülü, muamma yüklü bir roman…

5 Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış Deprem anında masa tenisi oynayan çocukların, panik yapmak yerine son derece bilinçli hareket etmesi kameraya yansıdı.

6 Bayramda ek otobüs seferleri biletleri bitti Kurban Bayramı öncesinde otobüs biletlerine talep arttı. Hatta talep o kadar çok fazla arttı ki çıkan ek sefer biletleri bile hemen tükendi.