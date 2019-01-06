Denizli'deki eski cezaevi Zeybek Müzesi olacak

Denizli'nin Tavas ilçesinde 51 sene cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 13 yıl önce boşaltılan bina, Zeybek ve Etnografya Müzesi olarak yeniden hizmete açılacak.

Yaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1955 yılında kurulan, 800 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin metrekare alana kurulu 90 mahkum kapasiteli Tavas Kapalı Cezaevi, 2006 yılında boşaltıldı.

MÜZE OLARAK HİZMET VERECEK

Tutuklu ve hükümlülerin Kale K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmesinin ardından bina, zamanla metruk bir yapıya dönüştü. Taş duvarları bulunan ve sağlam olan binanın yeni bir dokuyla müze olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı.

PROJE HAYATA GEÇECEK

Eski cezaevinde 'Etnografya ve Zeybek Müzesi' kurulması için çalışma yürüten Tavas Belediyesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi alarak proje çalışmalarını başlattı.

Proje ve peyzaj çalışmalarının ardından restorasyon için önümüzdeki aylarda inşaata başlanması planlanıyor.