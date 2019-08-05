Denizli’deki fabrika yangını kontrol altındı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal geri dönüşüm yapan ‘Beysu Atık Geri Dönüşüm’ fabrikasında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı.

120 PERSONEL GÖREV ALDI

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye 50 itfaiye aracı, 120 personel, 3 iş makinesi, 4 su tankeri müdahale etti.

Yangını söndürmek için fabrikanın dört bir yanından müdahale eden itfaiye erleri alevleri kontrol altına almak için uğraş verdi. Yangın esnasında zaman zaman küçük çaplı patlamalarda meydana geldi. İtfaiye erleri patlamalardan dolayı zaman zaman canlarını tehlikeye attılar.

Duman ve alevlerin kilometrelerce uzaktan görünmesi ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

2017'DE 2 DEFA YANDI

Yangın çıkan fabrikada 2017 yılı Haziran ve Ağustos aylarında yine yangın çıktığı ve bu yangınlarda da büyük çapta maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde ki yoğun müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeni ile ilgili ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan, yangının havadan drone ile alınan görüntüsü ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.





















