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Denizli'deki yağış insan kemiklerini ortaya çıkardı

Aşırı yağış alan Pamukkale'de göçük oluştu. İnsan kemiklerinin görüldüğü göçük sonrası ekipler, harekete geçti.

AA | 08.04.2019 - 08:49..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada, daha önce yan tarafı kazılan üç metre yüksekliğindeki toprak, yağış sonrası göçtü. Bölgede kafatası ve kemik parçaları gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

RUM MEZARLIĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kemik parçalarının ortaya çıktığı arazide inceleme yaptı. Emniyet ekiplerinin bilgilendirdiği Müze Müdürlüğü yetkilileri, eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanılan bölgenin, iki yıl önce 3'üncü derece sit alanı ilan edildiğini bildirdi.

Denizli'deki yağış insan kemiklerini ortaya çıkardı

KEMİK PARÇALARI ÇIKTI

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağıştan sonra arazide küçük çapta göçük meydana geldiğini belirterek, "Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış. Bu bölgede Rumlar oturuyormuş. Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden biri. Bu bölgede daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Rum mezarlığı varmış burada." diye konuştu.

Denizli'deki yağış insan kemiklerini ortaya çıkardı

Denizli'deki yağış insan kemiklerini ortaya çıkardı

Denizli'deki yağış insan kemiklerini ortaya çıkardı

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