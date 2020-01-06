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Denizlili esnaftan farklı korna sesi çözümü

Denizli’de bir esnaf, korna seslerinden rahatsız olunca iş yerinin bulunduğu caddeye ‘Bebek uyuyor kornaya basma’ yazılı afiş astı.

İHA | 06.01.2020 - 19:44..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyeri sahibi Ahmet Altunal (36), korna sesine ilginçbir çözüm buldu.

Yoğun trafiğin olduğu bir caddede dükkan işleten Altunal gereksiz korna kullanımına karşı farkındalık oluşturmak istedi.

Altunal, yaklaşık 2 bin liraya ''Bebek uyuyor kornaya basma'' yazılı afiş yaptırarak, caddeye astırdı.

Esnaftan korna seslerine afişli çözüm VİDEO

SES YÜZDE 50 AZALDI

Afiş nedeniyle caddede korna sesi yüzde 50 azalırken, afiş yoldan geçen vatandaşların ve sürücülerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar afişin fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinde paylaşıyor.

Ahmet Altunal, “2. Ticari yolun trafiği çok yoğun, şoförler çok korna bastığından dolayı böyle bir şeye karar verip astım. Yüzde 50 kornayı kesti. Görenler çalmıyor artık, herkes çok memnun kaldı bu işten” dedi.

Denizlili esnaftan farklı korna sesi çözümü

DİĞER ESNAFLAR DA MEMNUN

Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf Tayfur Atalay ise, pankartın etkisi olduğunu ve cadde üzerinde genelde kurumsal firmalar ve esnaflar yer aldığı için müşterilerle iletişimde zorluk çektiklerini belirtti. Atalay, “Esnaf komşumuz bu işi düşünerek bir atılımda bulundu ve bizler de bu durumdan çok memnunuz. İnşallah diğer illere örnek olur. Pankarttan kaynaklı müşterilerde artış yaşanacağına da inanıyoruz. Çünkü bu sokaktan rahatsız olup hemen kendini bir an önce dışarı atmak isteyen çok” diye konuştu.

Denizlili esnaftan farklı korna sesi çözümü

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