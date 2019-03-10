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Denizli'ye dev horoz heykeli

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.

DHA | 10.03.2019 - 08:59..
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Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek.

KENDİN HER YERİNDEN GÖRÜLECEK

Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca heykel renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

Denizli'ye dev horoz heykeli



Denizli'ye dev horoz heykeli



Denizli'ye dev horoz heykeli



Denizli'ye dev horoz heykeli

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