Denizsiz kentlerin balıkçıları sezonu açtı

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın tamamen donan yüzeyindeki buzlar yer yer kırılarak suya bırakılan ağlarla Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nün av yasağı 15 Ağustos'ta kalktı.

RESTORANLARA VE HALKA SATIYORLAR

Balık sezonunun açılması ile yazın da gölün Kars ve Ardahan kıyılarında tekne ile balıkçılık yapanlar, 90 günlük yasağın ardından avladıkları balıkları satıp para kazanarak evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gölün Ardahan kıyısındaki Akçakale köyü ile Kars'a bağlı Doğruyol köylerindeki balıkçılar, göldeki en büyük ve en lezzetli sarı sazanları avlamak için erken saatlerde tekne ile göle açılıyor. Göle attıkları ağları bırakıp geri dönen balıkçılar, ertesi gün yine tekne ya da küreklerine asıldıkları sandallar ile ağlarının bulunduğu alana gidiyor. Kaz ve yaban kuşlarının cıvıltıları eşliğinde ağlarını çeken balıkçılar, yakaladıkları balıkları kıyıdaki restoranlara ya da halka satıp evlerine mutlu dönüyor.

BİR GÜN ÖNCESİNDEN AĞLARINI BIRAKIYORLAR

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyündeki balıkçılardan Atanur Dursun, balıkçılığın baba mesleği olduğunu, sezonun başlamasıyla Çıldır Gölü'nde balık avına çıktıklarını söyledi.

Av yasağının 15 Ağustos'ta kalktığını ifade eden Dursun, "Bir gün öncesinden ağlarımızı suya bırakıyoruz, bir gün sonra sabanın erken saatlerinden kalkıp havanın rüzgarsız olduğu zamanda ağları çekmeye başlıyoruz." dedi.

"DENİZİ OLMAYAN KENTTE BALIKÇILIK BİR BAŞKA"

Dursun, Çıldır Gölü'nde balık avlamanın keyifli olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Ağlara takılan balıkları çektikten sonra ağları tekrar suya bırakıyoruz ve bir sonraki günü bekliyoruz. Burada Çıldır sarı balığı çıkıyor, İsrail sazanı var, şafak balığı, kara balık var. Burada en çok avladığımız sattığımız sarı balıktır. Denizi olmayan bir yerde balıkçılık yapıyoruz bu çok güzel. Etrafımız dağlarla çevrili bu dağların arasındaki gölde balık avlamak çok güzel. Bu göl bize cennet gibi geliyor, kendimizi burada çok şanslı hissediyoruz."

"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BALIK ORANI ARTTI"

Önceki yıllara oranla balık oranında artış olduğunu dile getiren Dursun, şunları söyledi:

"Bu göl bizim için bir nimet, buraya yerli ve yabancı turistler geliyor. Burayı iyi korumamız lazım, temiz tutmamız lazım, av sezonu dışında balık tutmamamız lazım. Kurallara herkesin uyması gerekir. Bu gölü güzel bir şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmamız lazım. Buranın su seviyesinin yükseltilmesini istemiştik seviye yükseltildi bunun da göle büyük bir faydası oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle balık oranında da artış oldu. Yavru balıkta şu anda çok artış var, gölün temiz tutulması gerekiyor."

"BALIK ÇIKMADI MI ÜZÜLEREK DÖNÜYORUZ"

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde oturan Çınar Kılıç ise balıkçılık yapan akrabalarına yardımcı olmak için bindiği teknede kürek çekti.

Kılıç, kadın olmasına rağmen ailesi ve akrabalarına yardımcı olduğunu kaydederek "Bugün yeğenime yardımcı olmak için kürek çekiyorum çünkü ben bu işi severek yapıyorum. Yorgunluk hissetmiyorum, yeter ki balık çıksın. İnsan o zaman mutlu oluyor ve severek yapıyor ama balık çıkmadı mı insan üzülerek dönüyor." dedi.