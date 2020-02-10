Deprem bölgesi için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Müdürlüğü, Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları kar yağışı için uyardı.
PERŞEMBE GECESİNE KADAR DEVAM EDECEK
Yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde bugün(pazartesi) ve salı günleri yağış beklenmiyor. 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizin yağışlı bir sistemin etkisine gireceği, yağışların hafif, zaman zaman orta kuvvette kar şeklinde olacağı, yağışların perşembe günü gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.