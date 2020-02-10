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Deprem bölgesi için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Malatya ve Elazığ deprem bölgesine hafta ortasında kar uyarısı yaptı.

İHA | 10.02.2020 - 15:52..
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Meteoroloji Müdürlüğü, Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları kar yağışı için uyardı.

PERŞEMBE GECESİNE KADAR DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde bugün(pazartesi) ve salı günleri yağış beklenmiyor. 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizin yağışlı bir sistemin etkisine gireceği, yağışların hafif, zaman zaman orta kuvvette kar şeklinde olacağı, yağışların perşembe günü gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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