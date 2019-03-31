Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra okullar o günden bu yana açılmadı.

AFAD ARACILIĞIYLA ÇADIR KURULDU

Bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerde ilçeye bağlı Oğuz Mahallesi'nde daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubuklar Mahallesi'nde 50 olmak üzere toplam 258 depremzede, seçmenin oy kullanma işlemlerini gerçekleştirilebilmeleri için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) aracılığıyla çadır kurdu. Sabahın erken saatlerinde çadırın önüne gelen depremzedeler, oylarını kullanmaya başladı.

RİSK BULUNMAYAN BİNALARDA KULLANILACAK

Bölgede bazı mahallelerde oy kullanma işlemi risk bulunmayan binalarda yapılacak ancak depremden en çok zarar gören Oğuz ve Çubuklar mahallelerinde ise oy kullanma işlemi kurulan çadırlarda yapılacak.